Madhyamam
    date_range 20 Nov 2025 10:36 PM IST
    date_range 20 Nov 2025 10:36 PM IST

    വനിത സംവരണ സീറ്റിൽ ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ: വരണാധികാരിക്ക്​ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    വനിത സംവരണ സീറ്റിൽ ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ: വരണാധികാരിക്ക്​ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​​പ​ത്രി​ക സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട് സം​വ​ര​ണ ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ട്രാ​ൻ​സ് വു​മ​ൺ അ​മേ​യ പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    പ​ത്രി​ക​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്കം ക​ക്ഷി​ക​ളെ കേ​ട്ടും നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​​ശോ​ധി​ച്ചും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച കോ​ട​തി, സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന​ട​ക്കം എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​മേ​യ​യു​ടെ ​പേ​രി​നു​നേ​രെ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ എ​ന്നു​ള്ള​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​ൻ സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ​യെ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ജെ​ൻ​ഡ​ർ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ കോ​ട​തി, തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ വി​ട്ട​ത്.

    TAGS:udf candidatetransgenderKerala Local Body Election
    News Summary - High Court says returning officer can take decision on Transgender candidate in women reservation seat
