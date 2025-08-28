Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.ടി.യു: സിൻഡിക്കേറ്റ് വിളിക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും അധികാരം വി.സിക്കെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    കെ.ടി.യു: സിൻഡിക്കേറ്റ് വിളിക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും അധികാരം വി.സിക്കെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ​ക​ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ (കെ.​ടി.​യു) സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​നും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​രം വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​സ്ഥാ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​വും വി.​സി​ക്കു​ണ്ട്. സി​ൻ​ഡി​​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റി​നെ​യാ​ണ്​ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ ടി.​ആ​ർ. ര​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡോ. ​കെ. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് വി.​സി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ശേ​ഷം ചേ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു​വി​ഷ​യം അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​ണ് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി വി.​സി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം തു​ട​രു​ക​യും അ​ജ​ൻ​ഡ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം വി.​സി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്താ​ണ് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. യോ​ഗം വി.​സി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​ലെ ശ​രി​യും തെ​റ്റും കോ​ട​തി​യ​ല്ല, ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്​ അ​പ​ഹാ​സ്യ​മാ​ണ്. യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷ​മെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​നം വി.​സി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യം​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​ത് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ തീ​രു​മാ​നം നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചാ​ൽ ​മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന​താ​യും കോ​ട​തി പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​നു​കൂ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ലാ​തെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മി​ച്ച വി.​സി​യാ​ണ്​ ഡോ. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്.

