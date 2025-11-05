Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:46 PM IST

    ‘പോ​റ്റി​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി; അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല,’ ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്​ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    'പോ​റ്റി​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി; അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല,' ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്​ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​നെ ഇ​ട​പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല.

    സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ദു​രൂ​ഹ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 2015 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ശാ​ന്തി​ക്കാ​രാ​ണ് വാ​തി​ൽ അ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്​ പോ​റ്റി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 2019 മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ വാ​തി​ൽ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു മ​ഹ​സ​ർ എ​ഴു​തി​യ​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 11നാ​ണ് പോ​റ്റി വാ​തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന് മ​ഹ​സ​റെ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ക്സി. ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ഷ്‌​കു​മാ​റും അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വു​മാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വാ​തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യാ​ൻ 2024 മു​ത​ൽ പ​ല ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ഇ​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി ഈ ​ആ​വ​ശ്യം വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​ക​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബാ​ക്കി വ​ന്ന 474 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ത​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് 2019ൽ ​പോ​റ്റി ത​ന്നെ ക​ത്ത​യ​ച്ച​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ശ ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ബോ​ർ​ഡും പോ​റ്റി​യെ ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    മാ​ന്വ​ലും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വും മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യും പ​വി​ത്ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ടം വ​രെ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല. പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച കാ​ര്യം വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​രെ ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യു​ക​യോ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

