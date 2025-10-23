Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:59 PM IST

    'അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടടി കൊടുക്കാം'; അധ്യാപകൻ ചൂരലെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്ന് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടടി കൊടുക്കാം; അധ്യാപകൻ ചൂരലെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്ന് ഹൈകോടതി
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സ്കൂൾ അച്ചടക്കത്തിന്‍റെയും കുട്ടികളെ​ തിരുത്തലിന്‍റെയും ഭാഗമായി അധ്യാപകൻ ചൂരൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്​ കുറ്റകരമല്ലെന്ന്​ ഹൈകോടതി.

    അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാനും കുട്ടികളുടെ തെറ്റ്​ തിരുത്താനുമുള്ള അധികാരം അധ്യാപകർക്കുണ്ട്​. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ​ചേർത്ത്​ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിലേക്ക്​ വിടുമ്പോൾ ഈ അധികാരങ്ങളും അവർക്ക്​ രക്ഷിതാക്കൾ കൈമാറുന്നുണ്ട്​. പരസ്പരം അടികൂടിയ അഞ്ചാംക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥികളെ ചൂരൽകൊണ്ട്​ തല്ലിയതിനെത്തുടർന്ന്​ ​അധ്യാപകനെതിരെ വടക്കാ​ഞ്ചേരി പൊലീസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്​ റദ്ദാക്കിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ സി. പ്രതീപ്​ കുമാറിന്‍റെ ഈ നിരീക്ഷണം.

    മൂന്ന്​ വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ തുപ്പിയും വടി ഉപയോഗിച്ച്​ തല്ലിയും വഴക്കിടുന്നത്​ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട അധ്യാപകൻ അവരുടെ കാലിൽ ചൂരൽപ്രയോഗം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്​ രക്ഷിതാവ്​ നൽകിയ പരാതിയിലാണ്​ കേസെടുത്തത്​. കേസ്​ പാലക്കാട്​ അഡീ. സെഷൻസ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്​.

    എന്നാൽ, അടികൂടിയ കുട്ടികളെ തടയുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തോടെ കുട്ടികളെ അധ്യാപകൻ അടിച്ചാൽ തെറ്റില്ലെന്നും ​കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാപകന്‍റെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളുടെ നടപടിയെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Studentsschool teachersHigh CourtKerala
    News Summary - High Court says it is not a crime for a teacher to use cane for discipline and correction
    Similar News
    Next Story
    X