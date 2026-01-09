Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:57 PM IST

    ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം: നിയമനാധികാരം മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റിക്കെന്ന്​​ ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള ദേ​വ​സ്വം റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി
    ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം: നിയമനാധികാരം മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റിക്കെന്ന്​​ ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള ദേ​വ​സ്വം റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​നെ (കെ.​ഡി.​ആ​ർ.​ബി) ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച് റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പു​തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. ദേ​വ​സ്വം മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് നി​യ​മ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് നി​യ​മ​ന​വ്യ​വ​സ്ഥ ശ​രി​വെ​ച്ച സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം എം​പ്ലോ​യീ​സ് യൂ​നി​യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​ഡ്വ. ജാ​ജു ബാ​ബു മു​ഖേ​ന സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന 1978ലെ ​ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 19ാം വ​കു​പ്പി​നാ​ണ് നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​താം വ​കു​പ്പ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധു​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി സു​താ​ര്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​പ്ര​ക്രി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​ൻ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ, അ​ഡ്വ. കെ. ​ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtguruvayur devaswom
    News Summary - High Court says appointment power in Guruvayur Devaswom belongs to managing committee
    Similar News
    Next Story
    X