    Kerala
    date_range 22 Aug 2025 7:29 AM IST
    date_range 22 Aug 2025 7:29 AM IST

    സിൻഡിക്കേറ്റ്​ യോഗം; കെ.ടി.യു വി.സിയുടെ അപ്പീൽഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളി

    കൊ​ച്ചി: എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ​ക​ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ (കെ.​ടി.​യു) സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഗ​വ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ​ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ വി.​സി ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ധ​ന​കാ​ര്യ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സി​ൻ​ഡി​ക്ക​റ്റ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്​ ചോ​ദ്യം ​ചെ​യ്ത്​ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​കെ. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്. മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ‌​ഞ്ച്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ വി​ഷ​യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ൻ​മേ​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദം. സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സേ​ർ​ച് ക​മ്മി​റ്റി​യെ വെ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ച സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി​യി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹ​ര​ജി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​വും ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ മു​മ്പാ​കെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ തീ​ർ​പ്പി​ന് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ട​സ്സ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

