Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:39 PM IST

    ഗുരുവായൂരിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്​ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഭ​ക്ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ദ​ർ​ശ​നം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ നി​ര മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മു​ള്ള​ത്.

    ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥ​മാ​ണ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ത​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് ദ​ർ​ശ​ന​സ​മ​യം കൂ​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നും ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ത​ർ​ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ദേ​വ​സ്വം മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശേ​ഷ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി, പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണം.

    ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നും വെ​വ്വേ​റെ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. 300-500 പേ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ എ, ​ബി, സി ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ച് ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​നും ഏ​ക​ദേ​ശ ദ​ർ​ശ​ന​സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം.

    TAGS:guruvayur templeOnline booking
    News Summary - High Court orders online booking facility to be provided two days a week in Guruvayur
