Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഓരോ 50 കിലോമീറ്ററിലും നിരീക്ഷണ സ്‌ക്വാഡ് വേണം; ദേശീയപാതകളിലെ റോഡ് സുരക്ഷ ഒരു മാസത്തിനകം ശക്തിപ്പെടുത്തണം, കർശന നിർദേശവുമായി ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓരോ 50 കിലോമീറ്ററിലും നിരീക്ഷണ സ്‌ക്വാഡ് വേണം; ദേശീയപാതകളിലെ റോഡ് സുരക്ഷ ഒരു മാസത്തിനകം ശക്തിപ്പെടുത്തണം, കർശന നിർദേശവുമായി ഹൈകോടതി
    cancel

    തൃശ്ശൂർ: ദേശീയപാതകളിലെ റോഡ് സുരക്ഷ ഒരു മാസത്തിനകം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈകോടതി. ഓരോ 50 കിലോമീറ്ററിലും ഒരു നിരീക്ഷണ സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധനക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഹൈകോടതി നിർദേശം. പൊലീസിലെയും ഗതാഗതവകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക ഹൈവേ നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിക്കേണ്ടത്. റോഡപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിലും റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും സർക്കാറും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് ചാലക്കുടി സ്വദേശി അഡ്വ. ക്ലമൻസ് തൊട്ടാപ്പിള്ളി സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

    510 അസി. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ (എ.എം.വി.ഐ), 198 മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ (എം.വി.ഐ), 14 ജോ. ആർ.ടി.ഒ എന്നീ തസ്തികകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ 18നാണ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമീഷണർ കത്തു നൽകിയത്. ഇതിന് 42.6 കോടി വാർഷിക ചെലവ് വരുമെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയാൽ റോഡിലെ നിയമലംഘനം, നികുതി പിരിവ് എന്നിങ്ങനെയായി ഏകദേശം 360 കോടി രൂപ സർക്കാറിന് വാഷികവരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

    റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനാണ്. 'ശബരിമല സേഫ് സോൺ' പദ്ധതി വിജയമായതോടെയാണ് ഇതിന് സമാനമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2018 ൽ 'സേഫ് കേരള പദ്ധതി' ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനായി താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 85 എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് സ്‌ക്വാഡുകളും രൂപവത്കരിച്ചു. രണ്ട് എ.എം.വി.ഐ, ഒരു എം.വി.ഐ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സ്‌ക്വാഡ്. ഇവർ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ, ഒരു ഷിഫ്റ്റിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയേ നിയമിക്കാനായുള്ളൂ. നിലവിൽ 85 എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് സ്‌ക്വാഡുകളിലായി 269 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത്.

    അതേസമയം, മുഴുവൻ സമയവും റോഡ് പരിശോധനക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ 722 യൂണിഫോം തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമീഷണർ ഗതാഗതവകുപ്പിന് ഈയിടെ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - High Court Orders NH Safety Measures Within a Month
    Next Story
    X