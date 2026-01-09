Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Jan 2026 11:21 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 11:21 PM IST

    മിശ്രവിവാഹിതയായ യുവതിക്ക്​ പുതിയ പേരിൽ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശം

    ​കൊ​ച്ചി: മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ പേ​ര്​ വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ അ​ധി​ക എ​ൻ​ട്രി​യാ​യി ​ചേ​ർ​ത്ത്​ വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കൊ​ച്ചി പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ആ​യി​ഷ മു​ഹ്സി​ൻ (ശ്രീ​ജ) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം കൈ​മാ​റാ​ൻ കു​ത്തി​യ​തോ​ട് സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ​ക്ക്​ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ്ര​ണ​യി​ച്ച് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ കു​ത്തി​യ​തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യു​വ​തി​ക്ക്​ വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ശ്രീ​ജ സ്വ​മേ​ധ​യാ ഇ​സ്​​ലാം​മ​തം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​യി​ഷ എ​ന്ന് പേ​ര് മാ​റ്റു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ഗ​സ​റ്റി​ൽ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളി​ലും പേ​രു​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ർ​ത്താ​വി​നൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ വി​സ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കൃ​ത​രു​​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പി​ഴ​വു​ക​ളോ വ്യാ​ജ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​വ്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ എ​ഴു​തി വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി ശ്രീ​ജ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ ഫാ​മി​ലി വി​സ തേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റെ​ന്നും ഈ ​പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​സ്​​ലാ​മി​ൽ വി​ല​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ​കോ​ട​തി, ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫി​ലു​ള്ള ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് തേ​ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട​ര​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഭ​ർ​ത്താ​വ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ കോ​ട​തി ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി. മ​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​യി​ഷ എ​ന്ന പേ​ര് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ന​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല വി​ധി​ക​ളും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ കു​ടും​ബ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന​തു​മ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്, തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ മ​ത​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​മി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മെ​ന്നും പേ​രു​മാ​റ്റാ​തെ​ത​ന്നെ മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ്പെ​ഷ​ൽ മാ​ര്യേ​ജ് ആ​ക്ടി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

