    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:41 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:41 PM IST

    ഹരജിക്കാരൻ ഭാര്യക്കായി നൽകിയ 40 ലക്ഷം അഭിഭാഷക ഭർത്താവിന്‍റെ ബിസിനസിനായി​ വകമാറ്റി; അന്വേഷണത്തിന്​ ഉത്തരവിട്ട് ഹൈകോടതി

    High Court
    കൊച്ചി: കുടുംബ കോടതി മധ്യസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ഭാര്യക്ക്​ കൈമാറാൻ നൽകിയ 40 ലക്ഷം രൂപ തിരിമറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ അഭിഭാഷകക്കെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന്​ ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്​. തനിക്കുവേണ്ടി നെടുമങ്ങാട്​ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷക സുലൈഖക്കെതിരെ ഹാഷിം എന്നയാൾ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്‍റെ ഉത്തരവ്​.

    നെടുമങ്ങാട്​ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഭാര്യ ഹരജിക്കാരനെതിരെ നൽകിയ പരാതി മധ്യസ്ഥ വ്യവസ്ഥയിൽ തീർപ്പായതോടെ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള 40 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക്​ കൈമാറാനായി അഭിഭാഷകയെ ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്​തെന്ന്​ മനസ്സിലായതോടെ റൂറൽ ജില്ല പൊലീസ്​ മേധാവിക്ക്​ പരാതി നൽകുകയും നെടുമങ്ങാട്​ പൊലീസ്​ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. അഭിഭാഷകക്കെതി​രെ നടപടിക്ക്​ ബാർ കൗൺസിലിന്​ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​.

    ഹരജിക്കാരൻ അയച്ച 40 ലക്ഷം രൂപയിൽ 28,80,000 രൂപ ഭർത്താവിന്‍റെ ബിസിനസ്​ ആവശ്യത്തിനായി​ വകമാറ്റിയെന്ന്​ അഭിഭാഷക സത്യവാങ്​മൂലത്തിൽ സമ്മതിച്ചു. ബാക്കി 11,20,000 രൂപ ഹരജിക്കാരന്​ മടക്കി നൽകി. വകമാറ്റിയ തുക മടക്കി നൽകാൻ തയാറാണെന്ന്​ അഭിഭാഷക അറിയച്ചതിനെത്തുടർന്ന്​ പത്തു ദിവസം കോടതി അനുവദിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ്​ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കി.

    തുടർന്നാണ്​ ജില്ല പൊലീസ്​ മേധാവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിശദ അന്വേഷണത്തിന്​ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്​. ആവശ്യമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യാമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന്​ ഹരജി നവംബർ ആറിന്​ പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

