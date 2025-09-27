Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:20 PM IST

    പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക: പാമ്പുകടിയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ (2023) പ്ര​കാ​ര​മു​ള​ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പാ​മ്പു​ക​ടി​യും അ​തു കാ​ര​ണ​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പാ​മ്പു​ശ​ല്യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​മി​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ശോ​ഭ അ​ന്ന​മ്മ ഈ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച്​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. കു​ള​ത്തൂ​ർ ജ​യ്‌​സി​ങ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യും കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത ഹ​ര​ജി​യും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    പാ​മ്പി​ൻ​വി​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ന്യൂ​ന​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വി​ല​യി​രു​ത്തി. ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. സ​ർ​ക്കു​ല​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ഇ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

