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    മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസ്; പിന്നാക്ക വികസന സെക്രട്ടറി നേരിട്ട്​ ഹാജരാകണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

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    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി
    മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസ്; പിന്നാക്ക വികസന സെക്രട്ടറി നേരിട്ട്​ ഹാജരാകണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി
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    കൊ​ച്ചി: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം മൈ​ക്രോ ഫി​നാ​ൻ​സ് ത​ട്ടി​പ്പു കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി വൈ​കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ക​സ​ന അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നേ​രി​ട്ട്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി​യി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നേ​രി​ട്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കൂ​ടി സ​മ​യം തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ട​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി, ഈ ​ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചു. മൈ​ക്രോ ഫി​നാ​ൻ​സ് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി എം.​എ​സ്. അ​നി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    എ​ട്ടു കേ​സി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ് നേ​ര​ത്തെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​ത​ട​ക്കം വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൈ​ക്രോ ഫി​നാ​ൻ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ, യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ. സോ​മ​ൻ, മൈ​ക്രോ ഫി​നാ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​കെ. മ​ഹേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കെ.​എ​സ്.​ബി.​സി.​ഡി.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

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    News Summary - High Court orders Backward Development Secretary to appear in person on Microfinance case
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