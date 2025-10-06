Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:39 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ഹൈകോടതി

    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ഹൈകോടതി
    ​കൊച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം കാണാതായത് സംബന്ധിച്ച് അ​ന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ഹൈകോടതി. എ.ഡി.ജി.പി എച്ച്. വെങ്കിടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുക. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക ​അ​ന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്​പെഷൽ ഇൻ​വെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ നിയോഗിച്ച് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

    കോ​ട​തി​യെ പോ​ലും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ 2019 ജൂ​ലൈ 20ന് ​സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് 12 പാ​ളി​ക​ള്‍ സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ ദേവസ്വം ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് പി​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി‍ ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. ഇതേക്കുറിച്ച് എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷിക്കും.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത് ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അന്നത്തെ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ പറയുന്നത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യ​ട​ക്കം സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യു​ന്ന​തി​ന് ആ​കെ 31.2528 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണ​വും 1904 കി​ലോ​ഗ്രാം ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ആ​കെ ചെ​ല​വ് 1,75,21,153 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ക​വ​ചം സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​താ​യി മ​ല്യ​യു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ലെ മാ​ന്നാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​വ​സ്വം ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തി​യാ​ൻ 800 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൂ​ശി​യ​തെ​ന്ന് വി​ജ​യ് മ​ല്യ​ക്കു വേ​ണ്ടി ക​രാ​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെയ്ത ചെന്നൈയിലെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം രാ​സ​പ​ദാ​ർ​ഥം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യാണ് സം​ശ​യം ഉയരുന്നത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​ക സൂ​ച​ന​ക​ൾ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചിട്ടുണ്ട്. 1998ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​ല്ല, പ​ക​രം ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ജ​യ് മ​ല്യ പാ​ളി​ക​ൾ അ​യ്യ​പ്പ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന്ന് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം ചി​റ്റൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സെ​ന്തി​ൽ​നാ​ഥ​ൻ ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ, വാ​തി​ലു​ക​ൾ, മേ​ൽ​ക്കൂ​ര, ചി​ത്ര​ഫ​ല​കം, താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സെ​ന്തി​ൽ​നാ​ഥ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് സെ​ന്തി​ൽ​നാ​ഥ​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കും. 2020ൽ ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​തും വി​ജ​യ് മ​ല്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി തി​രു​പ്പ​തി, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, കൊ​ല്ലൂ​ർ, കു​ക്കെ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​തും സെ​ന്തി​ൽ​നാ​ഥ​നാ​ണ്.

    സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യു​ന്ന​തും പൂ​ശു​ന്ന​തും ര​ണ്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ മ​ങ്ങാ​നും അ​ൽ​പ​മൊ​ക്കെ ന​ഷ്ട​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് തേ​യ്മാ​നം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഷ്ട​മാ​കാ​ൻ ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തി​ഞ്ഞ സ്വ​ർ​ണം രാ​സ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ അ​ലി​യി​ച്ച ശേ​ഷം വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​റ​യു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ പാ​ളി​ക​ൾ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ലും വ​ൻ അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് നി​ഗ​മ​നം. ഇ​തി​ൽ മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ല​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യാ​ൻ പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. മ​ല്യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി 1998ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​യ​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:high courtGoldSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
