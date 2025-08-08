Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    8 Aug 2025 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:26 PM IST

    പരോൾ വർധനയിൽ ഹൈകോടതി; വിനോദയാത്രക്കും പരോൾ തേടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും

    high court
    ഹൈ​കോ​ട​തി

    കൊ​ച്ചി: ചെ​റി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ, കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​നു​മ​ട​ക്കം പ​രോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​രു​താ​വു​ന്ന​തോ അ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കും. കു​റ്റ​വാ​ളി​യും സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​നും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ത​ന്റെ ഗ​ർ​ഭ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്കാ​യി കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രോ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് വി​യ്യൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ട​വു​കാ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി. ഐ.​വി.​എ​ഫ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ​തെ​ന്നും മ​റ്റാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ പ​രി​ച​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ദം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട്​ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ കു​ടും​ബ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​രോ​ൾ തേ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യമെന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    parolehigh courtKerala News
    High Court on parole increase
