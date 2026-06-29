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    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 11:30 PM IST

    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച പ്രതിക്ക്​ ജാമ്യം; സർക്കാർ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി നോട്ടീസ്

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    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച പ്രതിക്ക്​ ജാമ്യം; സർക്കാർ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി നോട്ടീസ്
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    ​കൊ​ച്ചി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന റെ​യ്​​ഡി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക്​ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ്. കേ​സി​ലെ ഒ​മ്പ​താം പ്ര​തി ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ്​​ കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ഇ.​ഡി​യും ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഹ​ര​ജി ജൂ​ലൈ 13ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    പ​ബ്ലി​ക്​​ പ്രോ​സി​ക്യു​ട്ട​ർ കോ​ട​തി​യെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ പ്ര​തി​ക്ക്​ ജാ​മ്യം കി​ട്ടാ​നി​ട​യാ​യ​തെ​ന്ന​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി. ഇ.​ഡി.​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ന്‍റെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ട​ക്കം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ വാ​ദ​മെ​ന്നും ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ടി. ​ആ​സ​ഫ​ലി വാ​ദി​ച്ചു.

    ഇ.​ഡി.​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച വ​ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ​പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പി.​പി​യെ ത​ന്നെ എ​തി​ർ ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:BailED raidHigh Court noticeED attack
    News Summary - High Court notice on plea against granting bail to accused in ED officer assault case
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