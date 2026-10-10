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    അപ്പീൽ പോകില്ല; സി.എം.ആർ.എൽ കേസിലെ ഹൈകോടതി ഇടപെടൽ സർക്കാറിന് തിരിച്ചടിയും ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയാശ്വാസവും

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    https://www.madhyamam.com/tags/vd-satheesan
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    വി.ഡി. സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ശ്വാ​സ​വും. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​പ്പീ​ല്‍ പോ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. നി​യ​മം നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ഴി​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ​

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ.​ഡി. ക​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഇ.​ഡി​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ.​ഡി.​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​നി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​റ​യാം.

    കേ​സി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​സ​പ്പ​ടി ഡ​യ​റി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ പേ​രു​ള്ള​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ.​ഡി. ക​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശം. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ത​ന്നെ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഇ.​ഡി​യു​ടെ ക​ത്തി​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ആ​ദ്യ​മേ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ.​ഡി. ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    അതേസമയം, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ.​ഡി ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​ധൃ​തി കാ​ണി​ക്കാ​തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തു​​പോ​ലെ, ഒ​രു സു​പ്രിം​കോ​ട​തി വി​ധി​പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. വ്യ​ക്​​തി വി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളും ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നും ഡ​യ​റി​യി​ലെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​​ണ്ടെ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട് -സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

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