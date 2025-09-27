Begin typing your search above and press return to search.
    കാൽനടക്കാർ അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നത്​ പതിവാകുന്നു; ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    കാൽനടക്കാർ അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നത്​ പതിവാകുന്നു; ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ സീ​ബ്ര ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ഉ​ള്ളി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടും സീ​ബ്ര ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​ര​ന്ത​രം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​വ​ല​ക​ളി​ലും ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സീ​ബ്ര ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി വ​ര​ച്ച് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഐ.​ജി​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഗ​താ​ഗ​ത ക​മീ​ഷ​ണ​റും വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്ത​ണം.

    ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ൾ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 23ന്​ ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ന്നേ ദി​വ​സം മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ കേ​സ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണം.കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ര​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​മൂ​ഹം ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ​ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്​ ഈ ​സം​ഭ​വ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഐ.​ജി​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഗ​താ​ഗ​ത ക​മീ​ഷ​ണ​റും കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​മ്പ്​ പ​ല ഉ​റ​പ്പും​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും കൊ​ച്ചി പോ​ലു​ള്ള ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും സീ​ബ്ര ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ഉ​ള്ള​വ​ത​ന്നെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മ​ല്ല.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സീ​ബ്ര ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ ഗൗ​നി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി​വി​ടാ​നാ​കി​ല്ല. വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ രീ​തി​വെ​ച്ചു നോ​ക്കി​യാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ര​ട​ക്കം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ ദൈ​വ​സ​ഹാ​യം​കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ.

    റോ​ഡ്​ സം​സ്കാ​രം വാ​ക്കു​ക​ൾ​​കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ശ​ക്​​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സാ​ധ്യ​മാ​കു. സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യി​ല്ലെ​ന്ന​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും കോ​ട​തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

