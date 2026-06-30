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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 10:53 PM IST

    ശിക്ഷയിളവ്​: ജീവപര്യന്തം തടവുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം -ഹൈകോടതി

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    kerala high court
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    കൊ​ച്ചി: ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ ശി​ക്ഷ​യി​ള​വി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. 1,851 ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ 316 പേ​ർ ശി​ക്ഷ​യി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ജ​യി​ൽ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൗ​മെ​ൻ സെ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ശി​ക്ഷ​ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി നേ​ര​ത്തെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​ള​വി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​സ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണം. ക​റ​ക്ഷ​ണ​ൽ ഹോ​മി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് ഹോ​മി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ സ്വ​മേ​ധയാ ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ത്തു. വി​ഷ​യം ജൂ​ലൈ 27ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി മാ​റ്റി.

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    TAGS:highcourtconvictsspecial remission
    News Summary - High Court: Government Must Decide on Remission for Life Convicts
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