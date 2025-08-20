Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൃ​ശൂരി​​ലെ ആറ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 1:17 PM IST

    തൃ​ശൂരി​​ലെ ആറ് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പിഴയിട്ട് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    തൃ​ശൂരി​​ലെ ആറ് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പിഴയിട്ട് ഹൈകോടതി
    cancel

    തൃ​ശൂ​ര്‍: സ്വ​രാ​ജ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ബി​നി ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഹോം ​ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ശ​ക്ത​ന്‍ ചേം​ബേ​ഴ്‌​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് കൈ​മാ​റി​യ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലു​ക​ള്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ച് ത​ള്ളി. ഹരജി നൽകിയ തൃ​ശൂർ കോർപറേഷനിലെ ആറ് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർമാർക്കും അഭിഭാഷകനും കോടതി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയിട്ടു.

    കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി നേ​ര​ത്തെ സിം​ഗി​ള്‍ ബെ​ഞ്ച് ശ​രി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ് പൊ​ള്ള​ഞ്ചേ​രി, പൂ​ര്‍ണി​മ സു​രേ​ഷ്, വി. ​ആ​തി​ര, എ​ന്‍.​വി. രാ​ധി​ക, കെ.​ജി. നി​ജി, എ​ന്‍. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ കെ. ​പ്ര​മോ​ദും സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് അ​പ്പീ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് അ​പ്പീ​ലു​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​വ​രും അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം വീ​തം പി​ഴ​യാ​യി അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാണ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചത്.

    ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ല​ഭി​ച്ച സ്ഥാ​പ​നം മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ബി​നി​യി​ല്‍ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ട​തി, വാ​ട​ക കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വ​ര്‍ധ​ന വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 7.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സ വാ​ട​ക​യാ​യി നി​ശ്ചി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പി​ഴ സം​ഖ്യ ഹൈ​കോ​ട​തി മീ​ഡി​യേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ലും ബാ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലും വി​ധി​യു​ടെ സ​ര്‍ട്ടിഫൈ​ഡ് കോ​പ്പി കി​ട്ടി ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. കോ​ട​തി വി​ധി ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും ശ​ക്ത​ന്‍ ചേം​ബേ​ഴ്‌​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ പി.​എ​സ്. ജ​നീ​ഷ്, സാ​ജു ഡേ​വീ​സ്, റോ​ജി ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high courtBJPbini tourist homeKerala NewsThrissur
    News Summary - High Court fines six BJP councilors in Thrissur Rs. 5 lakh
    Similar News
    Next Story
    X