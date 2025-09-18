Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    18 Sept 2025 10:44 PM IST
    പി.പി. ദിവ്യയുടെ ബിനാമി കമ്പനി ആരോപണം; വിജിലൻസിന്​ സമയം നൽകി ഹൈകോടതി

    പി.പി. ദിവ്യയുടെ ബിനാമി കമ്പനി ആരോപണം; വിജിലൻസിന്​ സമയം നൽകി ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന പി.​പി. ദി​വ്യ ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കി ഹൈ​കോ​ട​തി.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ‘കാ​ർ​ട്ട​ൺ ഇ​ന്ത്യ അ​ല​യ​ൻ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്’ ബി​നാ​മി ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​രാ​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:vigilanceKerala High CourtPP DivyaKeralaBenami Company
    News Summary - High Court extends time for Vigilance to file report on pp divya benami company allegation
