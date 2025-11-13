Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 9:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 9:36 PM IST

    സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിൽ ഇടപെടാതെ ഹൈകോടതി; ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​മാ​യി കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും കോടതി

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 10 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല, സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​​ലെ 543 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തെ ഹൈ​കോ​ട​തി. കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ, സി-​ഡി​റ്റ്​ അ​ട​ക്കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​​ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​മാ​യി കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം പാ​ലി​ച്ചു​വേ​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    2021ൽ ​സി ഡി​റ്റ് -114, കി​ല -10, കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ -296, നാ​ഷ​ന​ൽ കൊ​യ​ർ റി​സ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് -10, സ്കോ​ൾ കേ​ര​ള -54, ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ് -36, സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ -മൂ​ന്ന്, കെ ​ബി​പ് (കേ​ര​ള ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ) -ആ​റ്, സ്റ്റേ​റ്റ് റി​മോ​ട്ട് സെ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ -11, എ​ഫ്.​ഐ.​ടി -മൂ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്​ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും സം​വ​ര​ണ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ പി.​എ​സ്.​സി റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ര​ട​ക്കം​ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ്ഥി​ര​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​യ​മ​നം ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്നു​ പ​റ​യാ​മെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​രെ ആ​ദ്യം നി​യ​മി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​രെ​യാ​ണ്​ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ സേ​വ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും കോ​ട​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:CDITHigh courtKerala News
    News Summary - High Court does not interfere in the confirmation; The court said that it is only for the sake of justice and should not be seen as a precedent
