    date_range 16 Sept 2025 8:05 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 8:05 AM IST

    വിവാഹത്തീയതിയില്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​: സോഫ്​ട്​വെയർ അപാകത പരിഹരിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    വിവാഹത്തീയതിയില്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​: സോഫ്​ട്​വെയർ അപാകത പരിഹരിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്​ പ​ക​രം വി​വാ​ഹ​ത്തീ​യ​തി​കൂ​ടി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പു​തി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സോ​ഫ്​​ട്​​വെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​വാ​ഹ​ത്തീ​യ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭ്യ​മാ​കൂ​വെ​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ശോ​ഭ അ​ന്ന​മ്മ ഈ​പ്പ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ പേ​ൾ (പി.​ഇ.​എ.​ആ​ർ.​എ​ൽ)​ സോ​ഫ്​​ട്​​വെ​യ​റി​ലെ അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഐ.​ജി​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഹി​ന്ദു ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​രം 2022 ജൂ​ലൈ പ​ത്തി​നാ​ണ്​ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​വാ​ഹ​ത്തീ​യ​തി രേ​​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യി വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ മ​റ്റു ചി​ല​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ​തീ​യ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ പേ​ൾ സോ​ഫ്​​ട്​​വെ​യ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും സ്വ​മേ​ധ​യാ സോ​ഫ്​​ട്​​വെ​യ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്താ​നോ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ന്ന വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​യ​തി ചേ​ർ​ക്കാ​നോ സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് വി​വാ​ഹ​ത്തീ​യ​തി എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന തീ​യ​തി​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ കാ​ര്യ​മു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    TAGS:Marriage Certificatehigh courtlatest newsKerala
    News Summary - High Court directs local body to issue new certificate with marriage date
