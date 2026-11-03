കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി: പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി

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കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി: പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ലെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
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News Summary - high court denied the permission for write exam
കൊച്ചി: കാലടി സർവകലാശാലയിൽ സസ്പെൻഷനിലായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധി. മതിയായ ഹാജരില്ലാതെ വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് കാണിച്ച് സർവകലാശാലയും വൈസ് ചാൻസർ സിസ തോമസും സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് വിധി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.
സസ്പെൻഷനിലായ 16 വിദ്യാർഥികളിൽ 14 പേരെ മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അനുമതി കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഒരു കാരണവശാലും മാപ്പ് പറയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ.
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