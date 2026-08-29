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    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 11:30 PM IST

    ഭൂ​മി ത​രം​മാറ്റൽ: ലുലുവിന്റെ അപേക്ഷ പുനഃപ്പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

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    ഭൂ​മി ത​രം​മാറ്റൽ: ലുലുവിന്റെ അപേക്ഷ പുനഃപ്പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി
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    കൊ​ച്ചി: തൃ​ശൂ​ർ അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ലു​ലു മാ​ളി​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭൂ​മി പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭൂ​മി ഡേ​റ്റ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ആ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ക് മു​മ്പ് കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന ച​ട്ടം ആ​ർ.​ഡി.​ഒ. പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണി​ത്. ലു​ലു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് റി​മോ​ട്ട് സെ​ൻ​സിം​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മ​റ്റു തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം. ത​രം​മാ​റ്റ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്ന ശേ​ഷം ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാം. ഇ​ത് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ന്ന​യി​ച്ച വേ​ലൂ​പ്പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി ടി.​എ​ൻ. മു​കു​ന്ദ​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​ർ.​ഡി.​ഒ കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:lulu mallhigh courtKerala
    News Summary - High Court demands Lulu's application should be reviewed and a decision made
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