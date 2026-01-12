Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:34 PM IST

    'കേസെടുത്തതുമുതൽ ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ, എന്തെല്ലാം അസംബന്ധമാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്'; ശങ്കരദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഹൈകോടതിയുടെ വിമർശനം

    കേസെടുത്തതുമുതൽ ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ, എന്തെല്ലാം അസംബന്ധമാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്; ശങ്കരദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഹൈകോടതിയുടെ വിമർശനം
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് അ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. മ​ക​ൻ എ​സ്.​പി ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ ഇ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ച കോ​ട​തി, അ​ൽ​പം മാ​ന്യ​ത കാ​ണി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. എ​ന്തെ​ല്ലാം അ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ, ബി. ​മു​രാ​രി ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് വാ​ക്കാ​ലു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി.

    52 ദി​വ​സ​മാ​യി ജ​യി​ലി​ലാ​ണെ​ന്നും ​ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. അ​റ​സ്റ്റ്​ ഭ​യ​ന്ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പി​ത്ത​ള എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​ത് വെ​ട്ടി ചെ​മ്പു​പാ​ളി​യെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​ത് അ​ബ​ദ്ധം പ​റ്റി​യ​താ​കാം. ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​ത​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കു​റി​പ്പി​ൽ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​യെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വ​ലി​യ തെ​റ്റാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗു​രു​ത​ര അ​പ​രാ​ധ​മ​ല്ലേ​യെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി തി​രി​ച്ചു​ചോ​ദി​ച്ചു. ക്ഷേ​ത്ര​സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്റെ വാ​തി​ല​ട​ക്കം പ​ണി​ത് ന​ൽ​കി​യ​തി​ലൂ​ടെ 1.40 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച താ​നി​പ്പോ​ൾ 25 ദി​വ​സ​മാ​യി ജ​യി​ലി​ലാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്റെ വാ​ദം.

    യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്പ് പ​ണി​ത് ന​ൽ​കി​യ വാ​തി​ലി​ന് വി​ട​വു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ ക​യ​റു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് വാ​തി​ൽ മാ​റ്റി​യ​ത്. 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. വാ​തി​ൽ​പാ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​ക്കി​നീ​ക്കി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യാ​യി 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി. കേ​സ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും തി​രി​കെ ന​ൽ​കി. എ​ന്നി​ട്ടും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര സ​മ്പ​ന്ന​നാ​ണോ എ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്,​ അ​തെ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്പോ​ൺ​സ​റ​ല്ലെ​ന്ന്​ വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക‌​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ചെ​റി​യ ഇ​ര​യി​ട്ട് വ​ലി​യ മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ​യാ​ണി​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​വ​ർ ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് കു​റ്റം ചെ​യ്യു​ക. എ​ല്ലാ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​തെ​ന്തി​നെ​ന്നും പി​ന്നെ​ന്താ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ജോ​ലി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു. ​ബോ​ർ​ഡ്​ ഇ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലും ഭേ​ദം.

    അ​യ്യ​പ്പ​നി​ൽ ഭ​ക്തി​യു​ള്ള ആ​രെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ​യും വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി ഹ​ര​ജി​ക​ൾ വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി.

