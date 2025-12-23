Begin typing your search above and press return to search.
    ഹൈകോടതിയിൽ കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നത് റെക്കോഡ് വേഗത്തിൽ

    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് വേ​ഗ​വു​മാ​യി കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി. 2024ൽ 1,02,963 ​കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി 2025ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1,09,239 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന. ബെ​ഞ്ചും ബാ​റും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ടീം ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് നി​ദാ​നം. കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​ന്നാ​മ​ത്. 15,026 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സ് (8,713), ജ​സ്റ്റി​സ് ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് (7,627), ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ് (5,936) എ​ന്നി​വ​രും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ട്.

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. സി​വി​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 2,07,081 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 1,47,963 കേ​സു​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 50,785 കേ​സു​ക​ൾ വി​ധി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 34,835 എ​ണ്ണം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള​താ​ണ്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യു​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ നീ​ളാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി.

    News Summary - High Court cases are being disposed of at record speed
