Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:57 PM IST

    ടി.ബി.ജി.ആർ.ഐയിലെ നിയമനം ​ൈ​ഹകോടതി റദ്ദാക്കി; ‘കേരള’യിലെ ബി.ജെ.പി സിൻഡിക്കേറ്റംഗം അയോഗ്യനാകും

    ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നോ​മി​നി​യായാണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഭ​ര​ണ​സ​മി​തിയിലെത്തിയത്
    kerala high court
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​തൃ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​നം യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗം ഡോ. ​വി​നോ​ദ്​ കു​മാ​ർ ടി.​ജി. നാ​യ​ർ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​കും. ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നോ​മി​നി​യാ​യി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി​യ വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പാ​ലോ​ട്​ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​പ്പി​ക്ക​ൽ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ (ടി.​ബി.​ജി.​ആ​ർ.​ഐ) സീ​നി​യ​ർ സ​യ​ന്‍റി​സ്റ്റ്​ നി​യ​മ​നം കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​റി​നെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ നാ​മ​നി​​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​ത്.

    പി​ന്നീ​ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട്​ കോ​ട​തി സീ​നി​യ​ർ സ​യ​ന്‍റി​സ്റ്റ്​ ത​സ്തി​ക​യി​ലെ നി​യ​മ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​ഴി നേ​ടി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റം​ഗ​ത്വ​വും അ​സാ​ധു​വാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സോ​ടെ​യു​ള്ള ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും വേ​ണ്ട ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം മാ​ത്രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​ർ 2015ൽ ​നി​യ​മ​നം നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘എ​ത്​​നോ​മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ത്​​നോ ഫാ​ർ​മ​ക്കോ​ള​ജി’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​തി​യാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ നേ​ടി​യ സീ​നി​യ​ർ സ​യ​ന്‍റി​സ്റ്റ്​ നി​യ​മ​നം വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 40 വ​യ​സ്സ്​ ക​വി​യാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക്​​ വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്​ 47ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ടി.​ബി.​ജി.​ആ​ർ.​ഐ വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​റി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ വ​ഴി ബി.​ജെ.​പി നോ​മി​നി​ക​ളെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​ർ ആ​ദ്യം സെ​ന​റ്റി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ടി.​ബി.​ജി.​ആ​ർ.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ്കു​മാ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ​അ​ഡ്വ. ജി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​നോ​ദ്കു​മാ​റി​നെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Kerala High CourtKerala University
    News Summary - High Court cancels appointment at TBGRI
