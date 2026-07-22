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    Kerala
    Posted On
    date_range 22 July 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 10:19 PM IST

    വഖഫ് ബോർഡിന് അർധ ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം -ഹൈകോടതി

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    ര​ണ്ട് അ​മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം
    വഖഫ് ബോർഡിന് അർധ ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം -ഹൈകോടതി
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: അ​ർ​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ന​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​നും മൂ​ല​ധ​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും മാ​ത്ര​മേ ബോ​ർ​ഡ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൗ​മെ​ൻ സെ​ൻ, ജ​സ്‌​റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി.

    വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ഭ​ര​ണം ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നീ​ക്കി​യ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റ​ട​ക്കം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രും മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. നാ​ലാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തി​നി​ടെ, ര​ണ്ട് അ​മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്തി ത​ന്നെ ര​ണ്ട് അ​മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ മു​സ്​​ലിം​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും ശി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ത്തെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. അ​സം​ബ്ലി ഓ​ഫ് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ​സ് (ആ​ക്ട്സ്), ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ.

    വ​ഖ​ഫ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 14 (6) വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ആ​നു​പാ​തി​ക പ്രാ​തി​നി​ധ്യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജാ​ജു ബാ​ബു വാ​ദി​ച്ചു. ര​ണ്ട് അ​മു​സ്​​ലിം അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൻ മാ​ത്രം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഷ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലോ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലോ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

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    TAGS:HighCourt of Keralakerala waqf boardKerala NewsWaqf Amendment Act
    News Summary - High Court Backs Waqf Board's Quasi-Judicial Authority
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