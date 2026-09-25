സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ: അധികൃതർ ഉറക്കത്തിലാണോയെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചിലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവാതെ അധികൃതർ ഉറക്കത്തിലാണോയെന്ന് ഹൈകോടതി. റോഡിലിപ്പോൾ നിയമവാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പൊലീസിനെയും കോടതിയെയും നിയമത്തെയുമൊന്നും ഭയമില്ല. ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ പരാജയമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി ശക്തമായി നിർദേശം നൽകിയതിനു ശേഷവും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സമയം പാലിക്കണമെന്ന ന്യായീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ എന്ത് നിയമം ലംഘനവും നടത്താമെന്നായി. ഇങ്ങിനെ നിയമം ലംഘിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും കടുത്ത നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലും കണ്ണൂരിലും സ്വകാര്യ ബസുകൾ മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തി അപകടമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനമുണ്ടായത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register