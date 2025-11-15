Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 4:15 AM IST
    15 Nov 2025 4:16 AM IST

    എൻ.സി.സിയിൽ ട്രാൻസ്​ജെന്‍ററുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡേ​ഴ്​​സി​നെ​ നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ഡ​റ്റ്​​സ്​ കോ​റി​ൽ (എ​ൻ.​സി.​സി) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ചേ​രാ​ൻ പു​രു​ഷ​നും സ്ത്രീ​ക്കും മാ​ത്രം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ എ​ൻ.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡേ​ഴ്​​സി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വ്യ​വ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ല്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ൻ.​സി.​സി പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​​ എ​ൻ.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ൽ പു​രു​ഷ​ൻ, സ്ത്രീ ​എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത്. ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡേ​ഴ്​​സി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​മി​ല്ല. എ​ൻ.​സി.​സി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​തി​യാ​യ ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കൂ. പ​ഠ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

