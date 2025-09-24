Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Sept 2025 10:53 PM IST
    24 Sept 2025 10:53 PM IST

    അവയവദാന​ മാർഗരേഖ: സമിതി രണ്ടാഴ്ചക്കകം ചേരണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    അവയവദാന​ മാർഗരേഖ: സമിതി രണ്ടാഴ്ചക്കകം ചേരണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: അ​വ​യ​വ ദാ​ന​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ​യോ​ഗം ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഒ​രു യോ​ഗം പോ​ലും ചേ​രാ​ത്ത​ത് സ​മി​തി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ല​ക്ഷ്യം​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    അ​വ​യ​വ​ദാ​താ​ക്ക​ളും സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ അം​ഗീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ന​ൽ​കി​യ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20നാ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​മി​തി​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​രു​താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്താ​നും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഹ​ര​ജി​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് സ​മി​തി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    പ​രോ​പ​കാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​വ​യ​വ ദാ​ന​ത്തി​ന്​ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും ര​ക്ത​ഗ്രൂ​പ്പ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ചൂ​ഷ​ണം ത​ട​യാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    TAGS:organ donationKerala High CourtAdvisory committe
