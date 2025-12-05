Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ചീ​ത്ത​പ്പേ​ര്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:34 PM IST

    ‘ചീ​ത്ത​പ്പേ​ര്​ മാ​റ്റാ​ൻ​ ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​ർ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​വ​സ​ര​മാ​ക്ക​ണം’; എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തെന്ന് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    kannur -high court
    cancel

    കൊ​ച്ചി: രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടെ​ന്ന ചീ​ത്ത​പ്പേ​ര്​ മാ​റ്റാ​ൻ​ ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​ർ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​സ​ര​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ്​ ക​ണ്ണൂ​രെ​ന്ന്​ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ കാ​ണി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന്​ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഉ​ണ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ദി​വ​സം ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം തേ​ടി വ​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    ഹ​ര​ജി​യി​ലേ​റെ​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​ർ ഏ​റെ ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ​യു​ള്ള​വ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച​താ​ണ്​ അ​വി​ട​ത്തെ കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം സാ​ക്ഷ​ര​താ നി​ര​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും കേ​ര​ളീ​യ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    അതേസമയം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നും ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം നൽകി. പ്ര​ശ്ന ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം നൽകിയത്.

    സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് ബൂ​ത്തു​ക​ളെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ ലൈ​വ് വെ​ബ്കാ​സ്റ്റി​ങി​നും അ​ധി​ക പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജി​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ വി​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാം. നി​ല​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം.

    ഭീ​ഷ​ണി ഭ​യ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​യ​മപ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കൊ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈകോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബൂ​ത്ത് പി​ടി​ത്തം അ​ട​ക്കം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ​പൊ​ലീ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high courtkannurLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - High Court asks Kannur residents to use this election as an opportunity to change their bad name
    Similar News
    Next Story
    X