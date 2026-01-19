Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Jan 2026 11:07 PM IST
    Updated On
    19 Jan 2026 11:07 PM IST

    കാലിക്കറ്റ് വി.സി നിയമന അധികാരം ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന്​ ചാൻസലറോട്​ ഹൈകോടതി

    High Court
    കൊ​ച്ചി: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​ണ്​ ഇ​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മെ​ന്ന അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ലി​ന്‍റെ വാ​ദ​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ട്​ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ കോ​ട​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. വി.​സി​യെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ല​ഭ്യ​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​നാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദം. നി​യ​മ​ന അ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ജ്​​ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കാ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യും വാ​ക്കാ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

