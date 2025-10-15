Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി; ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​

    ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി; ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​
    പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട: ഹൈ​​കോ​​ട​​തി അ​​നു​​മ​​തി​​യി​​ല്ലാ​​തെ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​മാ​​സം ദ്വാ​​ര​​പാ​​ല​​ക ശി​​ൽ​​പ​​പാ​​ളി​​ക​​ൾ അ​​റ്റ​​കു​​റ്റ​​പ​​ണി​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ ന​​ട​​പ​​ടി ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ച്ച്​ ദേ​​വ​​സ്വം വി​​ജി​​ല​​ൻ​​സ്​ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട്. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല ശ്രീ​​കോ​​വി​​ലി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ജോ​​ലി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വ​​രം ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല സ്​​​പെ​​ഷ​​ൽ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റെ അ​​റി​​യി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ 2023ൽ ​​ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന്​ അ​​നു​​മ​​തി വാ​​ങ്ങ​​ണ​​മെ​​ന്നും നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​ത്​ പാ​​ലി​​ക്കാ​​തെ​​യാ​​ണ്​ സെ​​പ്​​​റ്റം​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​ന്​ ദ്വാ​​ര​​പാ​​ല​​ക ശി​​ൽ​​പ​​പാ​​ളി​​ക​​ൾ ഇ​​ള​​ക്കി ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ൽ​ എ​​ത്തി​​ച്ച​​ത്.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്​ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക്​ അ​​റി​​വി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ്​ ഇ​​ങ്ങ​​നെ സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​തെ​​ന്നാ​​ണ്​ സ്വ​​ർ​​ണ​​പ്പാ​​ളി വി​​വാ​​ദം അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച ദേ​​വ​​സ്വം വി​​ജി​​ല​​ൻ​​സ്​ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട ​കോ​​ട​​തി​​വി​​ധി​​ക​​ളെ​​യും ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ക​​ളെ​​യും കു​​റി​​ച്ച്​ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ർ​​ഡി​​നും നി​​യ​​മ​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​നും വ്യ​​ക്​​​ത​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​യു​​ണ്ടാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    2019ൽ ​​ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്​​​ണ​​ൻ പോ​​റ്റി​​യു​​​ടെ സ്​​​പോ​​ൺ​​സ​​ർ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ സ്വ​​ര്‍ണം​​പൂ​​ശി​​യ ദ്വാ​​ര​​പാ​​ല​​ക ശി​​ൽ​​പ​​പാ​​ളി​​ക​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​മാ​​സം എ​​ഴി​​നാ​​ണ്​ വീ​​ണ്ടും ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​ത്. പാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ മ​​ങ്ങ​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്ന്​ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​​യാ​​ണ്​ വീ​​ണ്ടും അ​​റ്റ​​കു​​റ്റ​​പ​​ണി​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി അ​​ഴി​​ച്ച​​ത്. ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്​​​ണ​​ൻ പോ​​റ്റി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​റ്റ​​കു​​റ്റ​​പ​​ണി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ‘സ്​​​പോ​​ൺ​​സ​​ർ’. ഇ​​ത്​ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി അ​​നു​​മ​​തി​​യി​​ല്ലാ​​തെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന്​ സ്​​​പെ​​ഷ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട്​ ന​​ൽ​​കി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ 2019ലെ ​​സ്വ​​ർ​​ണ​​പ്പാ​​ളി അ​​ട്ടി​​മ​​റി പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന​​ത്.

    അ​​തി​​നി​​ടെ, ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യും ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ലെ സ്വ​​ർ​​ണ​​പ്പാ​​ളി​​ക​​ൾ സ്വ​​ന്തം​​നി​​ല​​യി​​ൽ ​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ൻ ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്​​​ണ​​ൻ പോ​​റ്റി ശ്ര​​മി​​ച്ച​​താ​​യും ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ദേ​​വ​​സ്വം ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം പാ​​ളി​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​രു​​ടെ ചെ​​ല​​വ്​ വ​​ഹി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ട്​ ഇ​​യാ​​ൾ എ​​ടു​​ത്തു. താ​​ൻ ത​​നി​​യെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​മെ​​ന്നും അ​​റി​​യി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ൽ, തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ എ​​തി​​ർ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ ഇ​​ത്​ ന​​ട​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ്​ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട്. ഇ​​തി​​നെ​​തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ണ്​ ദേ​​വ​​സ്വം ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​വ ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പാ​​ളി​​ക​​ളി​​ൽ വീ​​ണ്ടും സ്വ​​ർ​​ണം​​പൂ​​ശാ​​ൻ ചെ​​ന്നൈ​​യി​​ലെ സ്‌​​മാ​​ർ​​ട്​ ക്രി​​യേ​​ഷ​​ന്‍സി​​ന്​ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക വൈ​​ദ​​ഗ്‌​​ധ്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നും സ​​ന്നി​​ധാ​​ന​​ത്തു​​ത​​​ന്നെ പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത​​രീ​​തി​​യി​​ൽ ജോ​​ലി​​നി​​ര്‍വ​​ഹി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണം ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റു​​ടെ ആ​​ദ്യ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണ​​മു​​ണ്ട്. ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ന്​ പി​​ന്നാ​​ലെ ​ഉ​​ണ്ണ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പോ​​റ്റി തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റെ വി​​ളി​​ക്കു​​ക​​യും സ്മാ​​ർ​​ട്​ ക്രി​​യേ​​ഷ​​ൻ​​സി​​ൽ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്​ സ്വ​​ർ​​ണം​​പൂ​​ശി​​യ​​തെ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ അ​​റ്റ​​കു​​റ്റ​​പ​​ണി​​ക​​ൾ ചെ​​യ്യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന്​ അ​​റി​​യി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    2019ൽ ​​ചെ​​യ്​​​ത​​പ്പോ​​ൾ 40 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ വാ​​റ​​ന്‍റി ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​റി​​യി​​ച്ചു. തു​​ട​​ർ​​ന്ന്​ തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണം ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ സ്മാ​​ർ​​ട്​ ക്രി​​യേ​​ഷ​​ൻ​​സി​​ൽ വി​​ളി​​ച്ച്​ ഇ​​ത്​ സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ണ്​ മു​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നം തി​​രു​​ത്തി പു​​തി​​യ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ ഇ​​റ​​ക്കി​​യ​​തെ​​ന്നും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു.

    അകറ്റിനിർത്തിയെന്ന്​ ബോർഡ്​; മകരവിളക്കിനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സംഭാവനയെന്ന്​ രേഖ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്ത്​ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ​താ​യി നി​ല​വി​ലെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​യെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    2025ലെ ​മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​താ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​ന്ന​ദാ​നം, പ​ടി​പ്പു​ര, ഉ​ദ​യാ​സ്​​ത​മ​ന പൂ​ജ, ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​കം എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്​​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​റ്​ ല​ക്ഷം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​മു​മ്പും ​നി​ര​വ​ധി പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ എ​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ മ​റ്റ്​ വ്യ​ക്​​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ്,​ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ 2017 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​കം​ടാ​ക്സ്​ റി​ട്ടേ​ൺ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബി​സി​ന​സി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം സ്ഥി​രം​വ​രു​​മാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2025-26 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​മാ​ക്ഷി എ​ന്‍റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ്​ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10.85 ല​ക്ഷം ഇ​യാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    TAGS:Kerala High Courtvigilance reportKerala NewsUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
