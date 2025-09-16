Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉദ്യോഗസ്ഥയോട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:04 AM IST

    ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് അപമര്യാദയായ പെരുമാറ്റം; മുൻമന്ത്രി നീലലോഹിതദാസൻ നാടാരെ ഹൈകോടതി വെറുതെവിട്ടു​

    text_fields
    bookmark_border
    ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് അപമര്യാദയായ പെരുമാറ്റം; മുൻമന്ത്രി നീലലോഹിതദാസൻ നാടാരെ ഹൈകോടതി വെറുതെവിട്ടു​
    cancel

    കൊ​ച്ചി: വ​നം മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യോ​ട്​ അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ദേ​ശീ​യ നേ​താ​വു​മാ​യ എ. ​നീ​ല​ലോ​ഹി​ത​ദാ​സ​ൻ നാ​ടാ​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി 2004ൽ ​ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വി​നും പി​ന്നീ​ട്​ അ​പ്പീ​ലി​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​മാ​സ​മാ​യി ചു​രു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ കൗ​സ​ർ എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​. 2006ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗെ​സ്‌​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ക​ട​ന്നു​പി​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. 1999 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27നാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ങ്കി​ലും 2001 മാ​ർ​ച്ച് 15ന്​ ​ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2001 മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി അ​മ്മ​യും സു​ഹൃ​ത്തും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മ​ട​ക്കം ചി​ല​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശി​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​യാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം.

    അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്ന​ത​ല്ല, മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ഇ​ത്ത​രം ചി​ല ദുഃ​സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന പൊ​തു​വാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്​ പ​രാ​തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന മൊ​ഴി​യാ​ണ്​ ചി​ല സാ​ക്ഷി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഭീ​ഷ​ണി​യ​ട​ക്കം ഭ​യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ വൈ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ച്ച 2000 മേ​യ്​ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന 2001 മാ​ർ​ച്ച്​ 25 വ​​രെ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ വൈ​കി​യെ​ന്ന​തി​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ല്ല.

    പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി ഭ​യ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ക​രു​താ​ൻ മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഗെ​സ്റ്റ്​ ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ്​ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​മി​ല്ല. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യും സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി അ​ർ​ഹ​നാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ട​തി തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:neela lohitha dasanhigh courtLatest News
    News Summary - High Court acquits former minister Neela Lohitadasan Nadar for misbehaving with an official
    Similar News
    Next Story
    X