കൊച്ചിയിലും അതീവ ജാഗ്രത; ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്, അണക്കെട്ടുകളുടെയും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു

cancel കൊച്ചി: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്​ ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ പാകിസ്​താന്​ ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൊച്ചിയിലും ജാഗ്രതയും മുൻകരുതൽ നടപടികളും ശക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ തയാറെടുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട്​ സംഘടിപ്പിച്ച മോക്ഡ്രില്ലിന്‍റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും​ മോക്​ഡ്രിൽ നടന്നു. ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്​. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടിയായ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്‍റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്​ കൊച്ചിയിലാണ്​. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്​ തൊട്ടുപിന്നാലെ രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഇവിടെയും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. സൈനിക തലവന്മാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾതന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിടാൻ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിലും വിവിധ തലങ്ങളിൽ മുന്നൊരുക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുറമുഖം, വ്യോമ-നാവിക സേനാതാവളങ്ങൾ, രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, കപ്പൽ നിർമാണശാല, അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ടെയ്​നർ ടെർമിനൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചിക്ക്​ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സുപ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലും പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്​. ഇടമലയാർ, ഭൂതത്താൻകെട്ട്​ ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്​ മുന്നോടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച ആലുവ സ്​പെഷൽ​ ബ്രാഞ്ച്​ ഡിവൈ.എസ്​.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്ത്​ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇടമലയാർ ഡാം പരിസരവും പവർ ഹൗസും സന്ദർശിച്ചു. ഭൂതത്താൻകെട്ട്​ ഡാം പരിസരവും ബോട്ട്​ ജെട്ടിയടക്കം മേഖലകളും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്​. സുരക്ഷക്ക്​ കെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ സുരക്ഷാ ഗാർഡുകൾക്ക്​ പുറമെ പൊലീസിന്‍റെ സേവനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

High alert in Kochi; it is the main training center of the Indian Navy