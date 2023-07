കാറിന് മുന്നിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം; കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് -വിഡിയോ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുണ്ടക്കയം: കോട്ടയം മുണ്ടക്കയത്ത് ക​ണ്ണി​മ​ല പ​ള്ളി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​റ​ങ്ങി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. അതിനിടെ, കാറിൽ വരികയായിരുന്ന കുടുംബം ആനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ മുന്നിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ക​ണ്ണി​മ​ല സ്വദേശിയുടെ കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​യാ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം റോ​ഡ് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ വാ​ഹ​നം പി​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ വി​ഷ​മി​ച്ചു. എന്നാൽ, ആനകൾ കാറിനടുത്തേക്ക് വരാതെ പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു.

വ​​നാ​​തി​​ർ​​ത്തി പ​​ങ്കി​​ടു​​ന്ന പു​​ലി​​ക്കു​​ന്ന്, കു​​ള​​മാ​​ക്ക​​ൽ, ക​​ണ്ണി​​മ​​ല മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ കാ​​ട്ടാ​​ന​​ശ​​ല്യ​​ത്തി​​നു യാ​​തൊ​​രു പ​​രി​​ഹാ​​ര​​വു​​മി​​ല്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ര​​ണ്ടു​മാ​​സ​​മാ​​യി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ആ​​ന​​ക്കൂ​​ട്ടം ത​​മ്പ​​ടി​​ച്ചു കൃ​​ഷി ന​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. നി​​ര​​വ​​ധി കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന ജ​​ന​​വാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് ആ​​ന​​ക്കൂ​​ട്ടം വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി കൃ​​ഷി ന​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​ല്ലാ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. Show Full Article

News Summary -

herd of wild elephant in front of the car; the family escaped safely