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    ചേരാനെല്ലൂർ അപകടം; 17കാരന്‍റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജിയിൽ വിധി വ്യാഴാഴ്ച

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    വാ​ദം ന​ട​ന്ന​ത് അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ
    Accident scene in Cheranalloor where a minor driving a Benz car rammed into a scooter killing rider Jayabalakrishnan
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    കൊ​ച്ചി: സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ച 17കാ​ര​ന്‍റെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും. എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി പ്ര​തി മു​മ്പും അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചെ​ന്നും ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്തും വാ​ഹ​നം 103 കി.​മീ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​റ്റും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പി​ടി​യി​ലാ​യ 17കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ് ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി.

    ന​ര​ഹ​ത്യാ കു​റ്റ​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദം. ഇ​തേ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച ജ​യ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​വും ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ജ​യ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബം തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് എ​തി​ർ​പ​ക്ഷം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. സ​മ്മ​ർ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നെ​തി​നെ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ജ​ഡ്ജി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ന്‍റെ വാ​ദം അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി മു​റി​യി​ലാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ ജ​യ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്​​ണ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം എ​തി​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ കൂ​ടി താ​ൽ​പ​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ കോ​ട​തി ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    17കാ​ര​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ജ​യ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഈ ​വ​കു​പ്പ്​ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി.

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    News Summary - heranalloor Accident: Verdict on Plea to Cancel Bail of 17-Year-Old on Thursday
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