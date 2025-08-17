Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹേമചന്ദ്രൻ കൊലക്കേസ്;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:03 AM IST

    ഹേമചന്ദ്രൻ കൊലക്കേസ്; ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ, കേസിൽ പിടിയിലാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രതി

    text_fields
    bookmark_border
    Hemachandran murder case
    cancel
    camera_alt

    കൊല്ലപ്പെട്ട ഹേമചന്ദ്രൻ, അറസ്റ്റിലായ വെൽബിൻ മാത്യു 

    കൽപ്പറ്റ: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി വെൽബിൻ മാത്യു ആണ് പിടിയിലായത്. ഹേമചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാട് കേസിൽ വെൽബിൻ സാക്ഷിയായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഈ കേസിൽ പിടിയിലാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിയാണ് വെൽബിൻ മാത്യു.

    അതേസമയം, ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം വൈ​കു​ന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ സു​ബി​ഷ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കിയിരുന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം വൈ​കു​ന്ന​ത് കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 28നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം​കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം കൈ​മാ​റാ​നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ മ​ക്ക​ളു​ടേ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും ര​ക്ത​സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ആ​ദ്യം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ടു​ത്തു.

    ഒ​രു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞും ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പു​രു​ഷ​ന്റെ സാ​മ്പി​ൾ​കൂ​ടി എ​ടു​ത്തു. എ​ന്നി​ട്ടും പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ഴും മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ (53) മൃ​ത​ദേ​ഹം ചേ​ര​മ്പാ​ടി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി. കോ​ള​ജി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള മാ​യ​നാ​ട് ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ടൗ​ണി​ലേ​ക്കെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​യ ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2024 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ഭാ​ര്യ മെ​ഡി. കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി സ്വ​ദേ​ശി നൗ​ഷാ​ദ്, ജ്യോ​തി​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ജേ​ഷ്, വൈ​ശാ​ഖ്, വെൽബിൻ മാത്യു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police InvestigationarrestedKerala NewsHemachandran murder case
    News Summary - Hemachandran murder case; One more person arrested, 5th accused in the case
    Similar News
    Next Story
    X