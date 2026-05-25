ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്: നടപടികൾ പരിശോധിക്കും -പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ചൂഷണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് സാംസ്കാരിക-സിനിമ മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്. താരസംഘടനയിലെ തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചടക്കം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള അറിവ് മാത്രമാണുളളത്.
സിനിമ നയം പഠിക്കും. ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണോ അതെന്ന് പരിശോധിക്കും. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഭരണമികവുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ ഈ പദവി വഹിച്ച പലരും അങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അതിനാൽ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഭരണമികവുള്ളവർ വരണമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
