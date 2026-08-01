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    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 11:29 PM IST

    കനത്ത മഴ: മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു

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    ക​നാ​ലി​ന്‍റെ മ​ൺ​തി​ട്ട ഇ​ടി​ഞ്ഞു
    Mullaperiyar Dam
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    മുല്ലപെരിയാർ ഡാം

    കു​മ​ളി: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 115.35 അ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 2650 ഘ​ന അ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 3500 ഘ​ന അ​ടി​യി​ലെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 256 ഘ​ന അ​ടി ജ​ല​മാ​ണ് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ജ​ലം ഒ​ഴു​കു​ന്ന തേ​ക്ക​ടി​യി​ലെ ക​നാ​ലി​ന്‍റെ മ​ൺ​തി​ട്ട ഇ​ടി​ഞ്ഞു. കു​മ​ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന തേ​ക്ക​ടി ക​നാ​ലി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ൺ​തി​ട്ട​യാ​ണ് മ​ഴ​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​റി​ന്‍റെ വൃ​ഷ്ടി​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ തേ​ക്ക​ടി​യി​ൽ 932 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​റും പെ​രി​യാ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 117.4 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​റും മ​ഴ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പെ​യ്ത​ത്. കു​മ​ളി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 89 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ പെ​യ്തു. ഈ ​ജ​ല​വും മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ ക​നാ​ലി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഒ​ഴു​കി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ലും തു​ട​ർ​ന്നു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​ത് മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് അ​തി​വേ​ഗം ഉ​യ​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും.

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    TAGS:mullaperiyar damHeavy RainWater level risesKerala
    News Summary - Heavy rains: Mullaperiyar water level rises
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