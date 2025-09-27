Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:06 AM IST

    കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും; നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

    Rain
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മഴ കനക്കും. ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും കനത്തമഴ കേരളത്തിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രവചനം. മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി രൂപംകൊണ്ട ശക്തിയേറിയ ന്യൂനമർദമാണ് മഴക്കിടയാക്കുന്നത്. ഇത് വടക്കൻ ആന്ധ്ര തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത.

    ഇന്നലെ തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കനത്ത മഴ പെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളി യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കാണ് സാധ്യത.

    കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

