Madhyamam
    Kerala
    20 Oct 2025 9:52 PM IST
    20 Oct 2025 9:52 PM IST

    മഴ കനക്കുന്നു; വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കൂട്ടും

    • ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​ നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​രു​ന്നു
    • 12 ഇ​ട​ത്ത്​ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​
    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ഴ ക​ന​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഡാ​മു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​കെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം 32.39 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്​ കൂ​ടാം. ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 42.2076 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ്​ വൈ​ദ്യു​തി​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. സോ​ളാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​കെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 34.6961 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ ശ​ക്​​ത​മാ​വു​ന്ന​​തോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗ​വും ​കു​റ​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം 76.9037 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ട്ടി​യാ​ലും നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​ക വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കാം. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ സം​ഭ​​​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ടെ 78 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. തു​ലാ​വ​ർ​ഷ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മ​ഴ ശ​ക്​​ത​മാ​യ​തോ​ടെ വി​വി​ധ ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, ആ​ന​യി​റ​ങ്ങ​ൽ, കു​ണ്ട​ള, ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി, ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ, ലോ​വ​ർ​ പെ​രി​യാ​ർ, ക​ല്ലാ​ർ ഡാ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ റെ​ഡ്​ അ​ല​ർ​ട്ട്.

