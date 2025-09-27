Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Sept 2025 7:00 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 7:00 AM IST

    മഴ കനത്തു, തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശം; നാല് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം എ​ഴു​കും വ​യ​ലി​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ. നാ​ലേ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി ഒ​ലി​ച്ചു പോ​യി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്​​ത​മാ​യ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി മ​ഴ ക​ന​ത്തു. തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ട് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച​യും മ​ഞ്ഞ അ​ല​ർ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. കേ​ര​ള - ക​ർ​ണാ​ട​ക - ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 30-40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ടാ​യി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​മ്പാ​നൂ​രൂം കി​ഴ​ക്കേ​ക്കൊ​ട്ട​യു​മ​ട​ക്കം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി. നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി. മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണും മ​റ്റും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി, ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി.

    News Summary - Heavy rains cause widespread damage in southern districts; Orange alert in four districts
