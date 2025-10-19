Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:28 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:28 PM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം ശക്തമാകുന്നു, ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; ഇടിയോട് കൂടിയ മഴ തുടരും

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം ശക്തമാകുന്നു. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴക്കെടുതിയും രൂക്ഷമാണ്. കുമളിയിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പെരിയാർ തീരത്തും വീടുകൾ വെള്ളത്തിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മഴ ശക്തമാണ്. മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ

    സംസ്ഥാനത്ത് ആറു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    നാളെ ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്.

    24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 മീല്ലീമീറ്റർ മുതൽ 204.4 എം.എം വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.

    ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. നാ​ളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്.

    അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം ഇടിയോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്.

    Rain Alert Heavy Rain Kerala Rain
