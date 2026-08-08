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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 8:25 AM IST

    ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; എട്ട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

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    ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; എട്ട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സംസ്ഥാനത്തി ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാണ് ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചത്. എട്ട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട്, കാസർകോട്, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അവധി. മ​ത​പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ള്‍, ട്യൂ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ള്‍, കോ​ച്ചി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍, സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​വ​ധി ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ധി​യാ​ണ്. അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ, മ​ദ്‌​റ​സ​ക​ൾ, ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും അ​വ​ധി ബാ​ധ​ക​ം. നേ​ര​ത്തെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​വ​ധി ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ടാ​ണ്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ച​ക്ര​വാ​ത​ച്ചു​ഴി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ച്ച്​ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യുണ്ടെന്നും കേ​​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പുണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി 11വ​രെ നേ​രി​യ​തോ/​മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അറിയിച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 440 ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 41,773 പേ​രെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ കോ​ട്ട​യം (139), പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (133), ആ​ല​പ്പു​ഴ (127) ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി-17, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​അ​ഞ്ചു​വീ​തം, വ​യ​നാ​ട്-​നാ​ല്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്-​ര​ണ്ടു​വീ​തം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം. മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 28 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണം (05). ആ​ല​പ്പു​ഴ, മ​ല​പ്പു​റം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നാ​ല് പേ​ർ വീ​തം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-03, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട-02, ഇ​ടു​ക്കി-02, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-02, കൊ​ല്ലം-01, പാ​ല​ക്കാ​ട്-01 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ. കാ​ണാ​താ​യ നാ​ല് പേ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 70 വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും 764 വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു.

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    TAGS:HolidayEducational Institutionseducational institutions in keralaHeavy Rain
    News Summary - ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; എട്ട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
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