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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 7:41 AM IST

    ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത; ജൂലൈ ഒന്നുവരെ തുടരും

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    ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത; ജൂലൈ ഒന്നുവരെ തുടരും
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    തിരുവനന്തപുരം: ചക്രവാത ചുഴിയുടെയും ന്യൂനമർദ പാത്തിയുടെയും സ്വാധീനത്താൽ ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ ഒന്നു വരെ തുടരും. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലെർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    28ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും 29ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലെർട്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 മി.മീറ്റർ മുതൽ 204.4 മി.മീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യാം. മിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    28ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും 29ന് ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലെർട്ടാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മി.മീറ്റർ മുതൽ 115.5 മി.മീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.

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    TAGS:RainkeralamHeavy RainWeather alert
    News Summary - Heavy rain alert in Kerala till July 1 due to cyclonic circulation and trough
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