സംസ്ഥാനത്ത് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ്: മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊല്ലം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാലക്കാട് 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാനിടയുണ്ട്. കൊല്ലം,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചു.
കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 38 ഡിഗ്രി വരെയും ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് 36 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണയേക്കാള് നാലു മുതല് അഞ്ചു ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
