Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസമരം എങ്ങനെയെന്ന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:28 PM IST

    സമരം എങ്ങനെയെന്ന്​ കാണിക്കാമെന്ന്​ ശിവൻകുട്ടി; ദയവ്​ ചെയ്ത്​ കാണിക്കരുത്, പ​ണ്ട് അ​ടി​വ​സ്ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ക​ണ്ട​താ​ണെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    V sivankutty and VD satheesan
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മ​ര്യാ​ദ വേ​ണ​മെ​ന്നും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് താ​ന്‍ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ കാ​ണി​ച്ചു ത​രാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​സ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ. ദ​യ​വു ചെ​യ്ത് കാ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​വ​സ്ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ക​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ല​റ​ങ്ങി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ര കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ മു​ഖം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ ഒ​ന്ന്​ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ്​ നി​ന്നാ​ൽ കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​മാ​ശ​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഉ​പ​​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    ഇതന് ​ബാ​ർ​കോ​ഴ വി​വാ​ദ​കാ​ല​ത്ത് ​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം മാ​ണി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​സം​ഗം ത​ട​ഞ്ഞു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ​രം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ​തീ​ശ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പറയുകയാണ്, മര്യാദ വേണം സമരം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു ത​രാ​മെ​ന്ന്. ദയവുചെയ്ത് അദ്ദേഹം കാണിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടിവസ്ത്രം വരെ പണ്ട് കണ്ടതാണ് -വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:V SivankuttyVD Satheesan
    News Summary - heated argument between VD satheesan and V sivankutty
    Similar News
    Next Story
    X