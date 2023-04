കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടും; രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് ചൂട് കൂടുക. രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെയാണ് താപനില ഉയരുക.

പാലക്കാട് ഉയർന്ന താപനില 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായും കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായും തുടരും. നാളെ മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്നു മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതാ പാലിക്കണം. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

